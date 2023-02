Pilotprojekt in der Domstadt: Erste genderneutrale Toilette an Kölner Schule

Am Humboldt-Gymnasium in Köln startet ein ganz besonderes Modellprojekt: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll die Schule als eine der ersten eine genderneutrale Toilette erhalten. Erkenntnisse aus diesem Projekt sollen in Zukunft auch bei der Umgestaltung und Nutzung weiterer schulischer WCs helfen.

Bei Sanitäreinrichtungen, die ausschließlich nach „Damen“ und „Herren“ eingeteilt werden, bestehe laut der Stadt Köln die Gefahr, dass Menschen mit einem Geschlechtsausdruck (Erscheinungsbild), der sich nicht den gängigen Geschlechterbildern zuordnen lässt, diskriminiert werden. Nicht selten erleben Trans- und intergeschlechtliche Menschen – dazu zählen auch Menschen, die sich als nicht-binär (weder ausschließlich weiblich noch ausschließlich männlich) identifizieren – in nach geschlechtergetrennten Toiletten Beleidigungen, Raumverweise und sogar Gewaltandrohungen.

Mit dem Pilotprojekt möchte die Stadt Köln nun gegensteuern. Die Unisex-Klos sollen so auch einen Schutzraum für die Nutzenden darstellen. Dieser soll die notwendige Intimität in Bezug auf geschlechtliche Identität, Hygiene sowie Religiosität bieten.

Geschlechterneutrale Toiletten: Bedarf wird auf vier Prozent aller Schüler geschätzt – Zahlen wohl steigend

Der höchste Bedarf an Unisex-Klos bestehe laut der Stadt Köln momentan an weiterführenden Schulen, weswegen die Wahl auf das Humboldt-Gymnasium fiel. Studien haben ergeben, dass sich bis zu vier Prozent der sogenannten Generation Z (geboren nach 1997) weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen.

Doch auch an Grundschulen könnte der Bedarf nach genderneutralen Toiletten in Zukunft steigen. Die Stadt schätzt, dass die Zahl intergeschlechtlicher Kinder im Zuge des Operationsverbots bei Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung, das 2021 in Kraft getreten ist, voraussichtlich steigen wird.

Köln: Erstes Unisex-Klo im öffentlichen Raum eröffnet

Zudem sollen grundsätzlich bei künftigen Neuplanungen von Schulen, die Toilettenanlagen so angelegt werden, dass sie auch als Unisex-Toilette genutzt werden können.

Die neuen Toiletten werden aller Voraussicht nach als Einpersonen- und nicht als Mehrpersonenanlagen errichtet. Geschlechtergetrennte Toilettenanlagen sowie barrierefreie Toiletten sollen weiterhin bestehen bleiben.

Doch nicht nur an Kölner Schulen beschäftigt man sich mit gleichgeschlechtlichen Toiletten. So eröffnete erst vor Kurzem im Stadtteil Nippes, dass erste Unisex-Klo im öffentlichen Raum.