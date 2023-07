Köln

Pflegekind geschwängert? Pädophiler Priester muss wohl erneut vor Kölner Landgericht

13. Juli 2023

Ein bereits wegen Missbrauchs in 110 Fällen verurteilter Priester a.D. muss sich neuen Vorwürfen stellen. Jetzt meldet sich seine frühere Pflegetochter mit Horrorgeschichten aus ihrer Kindheit. Der Fall wird wohl in Kürze am Kölner Landgericht verhandelt.