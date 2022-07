Pflege-Personal erzählt Horror-Geschichten – Uniklinik Köln reagiert SO

Uniklinik-Beschäftigte haben mit dramatischen Erfahrungsberichten aus ihrem Alltag auf die Gefahren von Personalmangel in Krankenhäusern hingewiesen. Mehrere Mitarbeiter trugen am Montag (4. Juli) in Köln in einer voll besetzten Kirche anonymisierte Texte vor, die nach Angaben der Organisatoren von Kollegen verfasst worden waren. Sie sollten verdeutlichen, was es für Patienten bedeute, wenn in Unterbesetzung gearbeitet werde und wie es für Beschäftigte sei, derartigen Situationen ausgesetzt zu sein.

"Ausbildung statt Ausbeutung" prangt auf dem Plakat. Foto: Christian Knieps/dpa Eine Demonstrantin pfeift. Foto: Christian Knieps/dpa "Pflege: Come in and burn out" ziert ein Schild. Foto: Christian Knieps/dpa 01.06.2022, Nordrhein-Westfalen , Köln: "Ohne Diagnose geht die Therapie in die Hose" steht auf dem Transparent, das Mitarbeiter eines Labors bei einer Demonstration tragen. Einen Monat dauern die Streiks der Beschäftigten an sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen im Kampf um einen Tarifvertrag Entlastung bereits. Zwar gibt es viele Verhandlungstermine, aber bisher kein Angebot der Klinik-Leitungen. Foto: Christian Knieps/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christian Knieps/dpa 01.06.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Mit einem Plakat "Pflegt Euch ins Knie" nehmen zwei Frauen, die in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Wir können uns nicht teilen" stecken, an einer Demonstration teil. Einen Monat dauern die Streiks der Beschäftigten an sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen im Kampf um einen Tarifvertrag Entlastung bereits. Zwar gibt es viele Verhandlungstermine, aber bisher kein Angebot der Klinik-Leitungen. Foto: Christian Knieps/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christian Knieps/dpa 01.06.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Mit einem Plakat "Arbeiten wie ein Ackergaul - bezahlt werden wie ein Pony" nehmen Pflegekräfte an einer Demonstration teil. Einen Monat dauern die Streiks der Beschäftigten an sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen im Kampf um einen Tarifvertrag Entlastung bereits. Zwar gibt es viele Verhandlungstermine, aber bisher kein Angebot der Klinik-Leitungen. Foto: Christian Knieps/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christian Knieps/dpa

Von „Fließbandarbeit“ war die Rede, in der keine Zeit für Trauer bleibe. Ein Corona-Patient sei allein gestorben, weil es unmöglich gewesen sei, ihm aufgrund der Personal-Lage noch Gesellschaft zu leisten. „Ich habe dem Patienten von draußen beim Sterben zugucken müssen, weil zu wenig Personal da war“, hieß es in dem Text. Auch für Essen oder Getränke bleibe mitunter keine Zeit. Viele weitere eindrückliche Erlebnisse wurden geschildert.

Unikliniken in NRW: Personal streikt – Kölner Krankenhaus reagiert

Hintergrund der „Schwarzbuch Krankenhaus“ genannten Aktion ist die laufende Tarifauseinandersetzung an den NRW-Unikliniken. Mit Streiks machen Verdi und Beschäftigte seit Wochen Druck bei den Verhandlungen mit den Arbeitgebern über einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung.

Mehrere Kliniken reagierten auf die Aktion. „Die im Schwarzbuch Krankenhaus enthaltenen anonymen Schilderungen enthalten keine konkreten Angaben zu den jeweiligen Krankenhäusern, zum Zeitpunkt des Geschehens oder zu den beteiligten Personen. Insofern ist eine Zuordnung und damit inhaltliche Aufarbeitung der beschriebenen Fälle nicht möglich“, erklärte ein Sprecher der Uniklinik Köln. Beschäftigte könnten aber auf mehreren Wegen kritische Situationen melden. „In allen Fällen wird nach Möglichkeiten gesucht, sofort Abhilfe zu schaffen.“

dpa