Peter Doherty in Köln: Konzert in Essigfabrik verlegt – aus diesem Grund

Nachdem Peter Doherty noch im Oktober 2022 mit seiner Band The Libertines in Köln-Mülheim für Furore sorgte, als er taumelnd beinahe von der Bühne fiel, versucht er sich aktuell wieder als Solo-Künstler. Mit seiner „The Battered Songbook Tour“ tourt er durch England, Irland und Deutschland. Der Musiker hat einen straffen Zeitplan vor der Brust: 1. April: Köln, 2. April: Düsseldorf, 3. April: Hamburg, 4. April: Berlin.

Peter Doherty in Köln im Überblick

Wann? Samstag, 1. April 2023

Wo? Essigfabrik, Siegburger Str. 110, 50679 Köln

Beginn: 20 Uhr

Anfahrt: KVB-Haltestelle Poller Kirchweg (Linie 7)

Und: Trotz oder gerade wegen seiner vergangenen Skandale – etwa dem Nicht-Erscheinen auf der Bühne oder spontanen Konzertabbrüchen – ist die Nachfrage für das Konzert in Köln, das ursprünglich im Gebäude 9 in Deutz stattfinden sollte, extrem hoch. Gebäude-9-Chef Jan von Weegen zu Tonight News: „Aufgrund der extrem hohen Nachfrage mussten wir das Konzert in die Essigfabrik verlegen.“

Peter Doherty in Köln: Das erwartet die Fans in der Essigfabrik

Durch den Locationwechsel verliert das Konzert deutlich an Intimität. Während das Gebäude 9 rund 400 Gäste bewirten kann, passen in die Essigfabrik locker 800 Personen. Am Mittwoch, 29. März, sind noch Tickets (40 Euro p.P.) erhältlich.

Was erwartet die Fans bei Peter Dohertys „The Battered Songbook“-Tour? „Peter wird das Publikum auf eine unvergessliche Reise in seine seltsame, aber faszinierende Welt mitnehmen, in der nichts ist, wie es scheint und das Leben an sich wie ein intensiver euphorischer Traum ist“, heißt es in einer Erklärung des Veranstalters. Für die 17 Konzerte in Irland und England hatte der Veranstalter zudem prominente Gäste angekündigt – jedoch ohne konkrete Namen zu nennen. Ob Peter Doherty auch bei den Terminen in Deutschland prominente Unterstützung erhält, ist noch nicht bekannt.

Besonders erfreulich für seine Fans: Er wird nicht nur Songs seiner Solo-Alben performen, sondern auch alte Klassiker der Libertines und Babyshambles.