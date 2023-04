Pete Doherty in Köln: Fanta statt Wodka – Skandal-Musiker von Ehefrau bewacht

Pete Doherty ist zurück – wenn auch in ab- beziehungsweise aufgespeckter Version seiner selbst. Der einst magere Britrocker im Heroin-Chic ist seit einigen Jahren clean – mit Ausnahme von ein paar Alkoholexzessen. Der Drogenentzug schlägt sich allerdings auf seiner Figur nieder. Der Sänger hat ordentlich zugelegt und zeigte sich bei seinem Solo-Auftritt am Samstagabend (1. April) auch ganz authentisch von seiner gemütlichen Seite, als er in Jogginghose und weißen Sneakern auf die Bühne kam – „Herr von Eden“-Anzüge waren gestern! Lediglich sein geliebter Hut erinnerte an alte Zeiten.

Rückblick: Noch im Oktober 2022 tourte er mit seiner Band „The Libertines“ durch Europa, machte unter anderem auch Halt in Köln. Tonight News berichtete über den Skandal-Auftritt, bei dem ein betrunkener Pete Doherty beinahe von der Bühne fiel, Band-Kollege Carl Barât seine Gesangseinsätze übernehmen musste.

Davon war bei seinem Solo-Akustik-Auftritt nichts mehr zu sehen. Pete Doherty kam nüchtern, hatte sich zwei Flaschen Fanta auf seinem Beistelltisch auf der Bühne bereitgestellt, gönnte sich zwischen den Songs immer wieder kleine Pausen, um in seinem Notizbuch nach dem passenden nächsten Song zu suchen.

Will Pete Doherty jetzt Verantwortung für sein Leben und seine Karriere übernehmen? Er muss! Denn seine hochschwangere Ehefrau, die Keyboarderin der Band „Puta Madres“, kontrollierte den Sänger via Facetime während der Show. Am Bühnenrand videotelefonierte sie mit Support-Sänger Jack Jones („Trambolene“). Er hielt die Handykamera immer wieder in Richtung ihres Schützling, wechselte dann wieder ein paar beruhigende Worte mit der Schwangeren.

Nach einer Stunde, zehn Minuten und vielen Hits der Babyshambles, Libertines sowie Petes Solo-Alben war die Show dann vorbei. Der Sänger verabschiedete sich ohne Zugabe von seinen Fans, die genau wie er in die Jahre gekommen waren und sich nach dem Ausflug in die Essigfabrik womöglich auch wieder gemütlich aufs Sofa fläzten.