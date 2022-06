Personalmangel: So will Gaffel Kölsch der Gastro-Szene aus der Krise helfen

Als die Clubs, Bars und Restaurants endlich wieder öffnen durften, war die Freude zwar groß, doch manche Türen blieben vorerst trotzdem zu. Der Grund: Die Betreiber hatten kein Personal mehr, das für sie im Service oder in der Küche arbeiten wollte. David Hasert, der die Veranstaltungen im „Reineke Fuchs“ (Aachener Straße 50) organisiert zu Tonight News: „Wir mussten während des Lockdowns fast unser ganzes Personal entlassen. Das waren 80 Leute. Danach war es sehr schwer, wieder gute Leute an Land zu ziehen.“

Und so geht es offenbar vielen Gastronomen in Köln. Das schlägt sich in Öffnungszeiten nieder, die sich nicht nach Nachfrage, sondern nach Verfügbarkeit von Arbeitskräften richten. Auch in der Küche mangelt es an Fachkräften. Die Folge: verkürzte Speisekarten. Gastro-Mitarbeiter sind durch die Pandemie sichtlich verunsichert, suchen sich „etwas Sicheres“ und die Wirte sehen alt aus.

Gaffel Kölsch will Kölner Gastro aus der Krise helfen

Kölsch-Brauerei Gaffel will der Gastro-Szene in Köln jetzt aus der Krise helfen und startet einen Bewerbungsaufruf, in dem es heißt: „Arbeiten in der Gastronomie ist spannend und unglaublich abwechslungsreich. Du lernst einzigartige Leute kennen, hast viel Spaß und die besten Kollegen arbeiten mit Dir. Nach und nach hast Du das Gefühl, dass das Team wie eine große Familie ist. Und wer weiß, vielleicht lernst Du dort auch noch die Liebe Deines Lebens kennen!“

Zudem wirbt die Bier-Brauerei mit gutem Lohn und dickem Trinkgeld: „Du verdienst Geld. Zum einen mit dem regulären Lohn und dann erhältst Du noch Trinkgeld, ein attraktives und vor allem unversteuertes Zubrot!“

Wer an einem Gastro-Job in Köln interessiert ist, kann sich über das Gaffel-Formular bewerben und wird vermittelt. „Wir leiten Deine Anfrage an interessierte Gastronomen, die wir persönlich kennen, weiter“, heißt es auf der Webseite.

Mehr News zum Thema: