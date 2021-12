Pedelec-Fahrer auf Brücke in Chorweiler gefunden – wenig später ist er tot

War es ein tragischer Unfall? Eine Polizei-Streife hat am Dienstagnachmittag einen bewusstlosen Mann auf einer Fußgängerbrücke neben seinem Pedelec gefunden. Alle Versuche, den 53-Jährigen noch zu retten, waren vergeblich: Er verstarb wenig später im Krankenhaus.

Dass sie nur wenig später einen leblosen Mann reanimieren müssen, hätten die Streifenpolizisten in ihrem Dienst am Dienstag wohl nicht vermutet. Dann aber entdeckten sie den Mann auf der Fußgängerbrücke über der Merianstraße in Köln-Chorweiler.

Sofort versuchten die Einsatzkräfte, dem 53 Jahre alten und nicht ansprechbaren Mann zu helfen. Erst gab es die Reanimationsversuche der Beamten vor Ort, dann übernahmen die Rettungskräfte, die zum Einsatzort gerufen wurden. Sie schafften es zwar noch, mit dem Mann ins nahegelegene Krankenhaus zu fahren – dort allerdings erlag er dann seinen Verletzungen.

Doch was war die Ursache für den Tod des Mannes? Abschließend soll das eine rechtsmedizinische Untersuchung klären – im Raum steht ein internistischer Notfall. Die Polizei sucht nun Zeugen. Melde können diese sich im Verkehrskommissariat 2 der Stadt Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0.

