Köln

„Passanten verängstigt“: Axt-Mann versetzt ganz Kerpen in Angst und Schrecken

19. Januar 2022

Am Dienstagnachmittag sorgte ein Mann mit einer Axt in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) für Angst und Schrecken in der Bevölkerung. Er hatte wahllos auf Büsche, Bäume und Laternen eingeschlagen.