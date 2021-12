Pascha Köln: Öffnungszeiten, Adresse, Testzentrum – alle Infos zum größten Bordell Europas

Bordell-Besucher konnten Mitte November 2021 wieder aufatmen, als das Pascha in Köln nach acht Monaten Corona-Pause endlich wieder seine Pforten öffnete. Tonight News berichtete auch darüber, was sich nach dem Besitzerwechsel alles verändert hat und was Bordell-Freunde mit Alkohol-Durst unbedingt wissen sollten! Um sowohl die Liebesdamen als auch die Besucher vor Corona-Infektionen zu schützen, haben die Betreiber nun sogar ein Testzentrum im Pascha installiert. Alle Infos im Überblick.

Pascha Köln: Öffnungszeiten und Adresse

Nach wie vor befindet sich das Pascha in der Hornstraße 2 in 50823 Köln, direkt neben dem beliebten Techno-Club Odonien. Mit der Bahn ist der Kult-Puff mit der S6 an der Haltestelle Köln-Nippes zu erreichen. Anreisenden mit dem Auto steht ein großer Parkplatz zur Verfügung. Viele Gäste kommen und gehen auch mit dem Taxi. Daher gibt es rund um die Uhr eine große Auswahl an Taxen vor dem Club. Das Pascha hat 24 Stunden geöffnet.

Pascha Köln: Testzentrum und Corona-Regeln

Seit der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW (erschien am 3. Dezember 2021) gilt in dem elfstöckigen Liebes-Club die 2Gplus-Regel. Heißt: Genesene und Geimpfte müssen sich vor dem Puff-Besuch zusätzlich noch testen lassen. Corona-Test vergessen? Kein Problem. Dank des neuen integrierten Testzentrums können Bordell-Besucher sich jetzt bequem im Pascha testen lassen. Mit dem Banner „Safety First“ wirbt das Pascha auf seiner Webseite nicht etwa für die Nutzung von Kondomen, sondern aktuell für sein Corona-Testzentrum. Zwischen 20 und 7 Uhr kann jeder zum kostenlosen Bürgertest ins Pascha kommen. Der Zugang befindet sich im öffentlichen Bereich direkt neben dem Haupteingang.

Pascha Köln: Eintritt

Die Eintrittspreise werden vor Ort mit Türstehern und Liebes-Dienstleisterinnen verhandelt. Die Prostituierten arbeiten alle auf selbständiger Basis und verhandeln ihre Preise individuell mit ihren Freiern.

Pascha Köln: Hotel

Nach einer anstrengenden Woche einfach mal abschalten? Im Pascha-Hotel können Gäste in komfortablen Zimmern sogar übernachten. Snacks, Liebesdienste und kühle Drinks sind rund um die Uhr verfügbar.

Pascha Köln: Was ist auf Etage sieben?

Auf der Webseite wirbt das elfstöckige Laufhaus mit seinen „internationalen Ladies“, die sich darauf freuen, ihre Gäste zu verwöhnen. Und: Auch Besucher mit exotischen Vorlieben sollten im Pascha auf ihre Kosten kommen. Auf Etage sieben bieten Transfrauen spezielle Dienste an.