ÖPNV-Streik am Freitag: Das müssen KVB-Kunden jetzt wissen

Die Gewerkschaft ver.di hat am Montag (29. Januar) für Freitag, 2. Februar, zu einem NRW-weiten ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dies bedeutet, dass ab Freitag, 3 Uhr, keine Stadtbahn-Fahrten der KVB stattfinden und nur die durch Subunternehmen durchgeführten Busfahrten erfolgen können. Diese Fahrten werden den Fahrgästen in der elektronischen Fahrplanauskunft angezeigt. Auch der On-Demand-Service „Isi“ werde an diesem Tag nicht angeboten, so das Kölner Verkehrsunternehmen.

ÖPNV-Streik: Fakten zur KVB im Überblick

Ab Freitagmorgen (2. Februar) bis einschließlich Samstagmorgen 3 Uhr streiken die KVB

Auch die Bonner Stadtwerke streiken (Linie 16 und 18)

Es fahren keine Bus- und Bahnlinien der KVB – bis auf die von Subunternehmen durchgeführten Busse (siehe elektronische Fahrplanauskunft)

Alternativen zur KVB sind S-Bahnen, Regionalexpressbahnen (RE) oder Regionalbahnen (RB)

Kundencenter und Vertriebsstellen der KVB bleiben am Freitag geschlossen

ÖPNV-Streik in Köln: Wann fahren die KVB wieder?

Der Betrieb der KVB wird erst zum Beginn des Betriebstages am Samstag, 3. Februar, wiederaufgenommen. Anlass für den Warnstreik sind die laufenden Verhandlungen zum TV-N-NW-Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe für die Beschäftigten im kommunalen ÖPNV.

Da der Warnstreik auch in Bonn stattfindet, findet auch auf den Stadtbahn-Linien 16 und 18, die gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn (SWB Bonn) betrieben werden, kein Verkehr statt. Kundencenter und Vertriebsstellen der KVB bleiben geschlossen.

Auf diese Alternativen können KVB-Kunden umsteigen

Die KVB weist darauf hin, dass die Verkehre der Deutschen Bahn, der Mittelrheinbahn und anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht durch den Streik der Gewerkschaften betroffen sind. Kunden der KVB können somit auch auf S-Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpressbahnen (RE) ausweichen. Innerhalb der räumlichen Geltungsbereiche im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) gelten die Tickets der KVB-Kunden auch in diesen Verkehrsmitteln.

Die KVB weist zudem darauf hin, dass bei einem Streik die Mobilitätsgarantie des Unternehmens nicht gelte.