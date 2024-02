Köln: KVB streikt am Donnerstag – das ist jetzt bekannt

Köln-News

ÖPNV-Streik am Donnerstag: Das müssen KVB-Kunden jetzt wissen

13. Februar 2024

Kunden der KVB müssen am Donnerstag, 15. Februar, wohl oder übel aufs Fahrrad, Auto, auf Mitfahrgelegenheit oder Züge der Deutschen Bahn umsteigen. Denn der ÖPNV streikt an diesem Tag. Bahnfahrer und Co. legen ihre Arbeit nieder.