Obdachlose beleidigt? KVB kassieren Shitstorm für Instagram-Post

Erst kürzlich hatten die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) mit einer Kampagne gemeinsam mit der Band Cat Ballou für ein freundlicheres Miteinander im ÖPNV geworben. Jetzt machen sie erneut mit einer Benimmregel beim Bahnfahren auf sich aufmerksam. Doch die eigentliche Message wird bei dem Social-Media-Post des Unternehmens prompt zur Nebensache. Stattdessen kassieren die KVB einen heftigen Shitstorm. Was ist da los?

KVB kassieren Shitstorm für Social-Media-Post

Ein Foto zeigt eine Frau in der Bahn mit etlichen Taschen und Paketen um sich herum. Darauf prangt die Aufschrift: „She-Bagging Seine Mutter“ und der Banner der Cat-Ballou-Kampagne „Seid lieb zueinander“. Dazu schreiben die KVB erklärend: „Nennt es She-Bagging, He-Bagging oder It-Bagging – wir nennen es schlicht uncharmant, mit einer Tasche einen freien Sitzplatz zu belegen. Wegen Respekt und so! Was meint ihr?“

Doch neben dem Phänomen, dass manche Fahrgäste ihre Taschen auf einem Sitzplatz neben sich positionieren und diesen damit für andere blockieren, fällt den Nutzern auf Instagram noch etwas ganz anderes auf. Denn die Frau auf dem Foto scheint obdachlos und etwas verwahrlost zu sein. Ihre Tüten und Pakete wirken zudem wie ihr ganzes Hab und Gut, was sie als Wohnungslose immer mit sich führen muss. Ob das ein gelungener Vergleich ist?

Die Instagram-Community ist empört: „Wie kommt man denn darauf, eine obdachlose Frau so ins Lächerliche zu ziehen? Diese Dame wurde von der Polizei von ihren Platz vertrieben und musste ja mit all ihren Habseligkeiten ja irgendwo hin. Unglaublich…“, schreibt ein Nutzer. Der empfindet ähnlich: „Ein Post, der Respekt und rücksichtsvollen Umgang darstellen soll, sollte kein Bild von einer Wohnungslosen Frau zeigen, die sich einen neuen Platz suchen muss…“

KVB reagieren auf Instagram-Post mit Rechtfertigung

Die KVB reagieren öffentlich in der Kommentarspalte auf die Vorwürfe: „Das Bild steht symbolisch für Sitzplatzblockierer, nichts anderes möchten wir damit zum Ausdruck bringen. Weder möchten wir Obdachlose diffamieren, noch andere Personengruppen (naja, ok, vielleicht möchten wir die Rücksichtslosen zum Nachdenken bewegen). VG Carola.“ In einem späteren Kommentar rechtfertigen die KVB sich noch damit, dass das Foto aus einer New Yorker U-Bahn stamme und die abgebildete Person nicht obdachlos sei.

Eine Dame, die sich auf Instagram Nicoleclgne nennt, nutzt den Beitrag außerdem, um ihren Unmut aufgrund eines ganz anderen Problems kundzutun: „Ich glaube, ihr habt wichtigere Probleme als besetzte Sitzplätze! Meine Kinder sind heute zum wiederholten Male in einer überfüllten Bahn zur Stoßzeit nach Hause gefahren.

Moment, fast nach Hause, da sie an der eigentlichen Station wegen Überfüllung nicht raus kamen!“ Ihren Kommentar beendet sie zudem mit dem Hashtag #fürimmerautofahren. Oha, ob das der umweltbewussten Stadt Köln gefällt? Immerhin tut sie im Rahmen der Mobilitätswende einiges, um das Autofahren immer unattraktiver zu machen.