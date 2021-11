NSU-Anschlag in Köln: Stadt macht 60.000 Euro für Denkmal locker

26.10.2021, Nordrhein-Westfalen, Köln: Die Keupstrasse. In der Straße verübten die Mitglieder der Terrorgruppe NSU im Jahr 2004 einen Nagelbombenanschlag, bei dem 22 Menschen verletzt wurden. Am 4. November 2011 begingen die Terroristen Mundlos und Böhnhardt in einem Wohnmobil in Eisenach Selbstmord. Damit flog die Terrorgruppe NSU auf. Drei Tage später stellte sich die Mittäterin Zschäpe. Dem NSU werden zehn Morde an Migranten und einer Polizistin zugeschrieben. (zum dpa Themenpaket anlässlich des zehnten Jahrestages des Endes des NSU Terrornetzwerkes) Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++