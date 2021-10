Die gute Nachricht zuerst: Die meisten Autofahrer und Autofahrerinnen können sich mit dem „Lappen“-Tausch noch ein paar Jahre Zeit lassen. Für Personen, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, steht der Führerscheintausch jetzt aber an. Bis spätestens 19. Januar 2022 muss der „Lappen“ gewechselt sein.

Grund für den nervigen Behördengang sind EU-Richtlinien, die 2013 eingeführt worden sind. Seit dem Jahr hat die Europäische Union ein einheitliches Fahrerlaubnis-Dokument kreiert, das fälschungssicherer als die „alten“, unterschiedlichen Führerscheine sein soll.

Führerschein-Wechsel: Bis wann muss ich meinen „Lappen“ tauschen?

Alle Führerscheine, die also vor dem Jahr 2013 ausgestellt worden sind, müssen in den nächsten Jahren gegen einen neuen „Lappen“ im Scheckkarten-Format getauscht werden. In ganz Deutschland sind das rund 40 Millionen Exemplare! Allein in Köln rechnet die Stadt mit rund 600.000 Dokument-Wechseln. Damit die Behörden nicht überlastet werden, werden die Tausch-Perioden nach Geburtsjahren gestaffelt.

Bis spätestens zum 19. Januar 2033 müssen alle unbefristeten Führerscheine in das neue Dokument im Scheckkarten-Format mit Befristung umgetauscht worden sein. Und: Für den Tausch müssen Führerschein-Besitzer in einem der städtischen Kundenzentren vorsprechen und einen Antrag stellen. Mehr Informationen dazu hier.

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind

Geburtsjahr des Besitzers und spätestes Abgabedatum:

vor 1953 – 19. Januar 2033

1953-1958 – 19. Januar 2022

1959 – 1964 – 19. Januar 2023

1965-1970 – 19. Januar 2024

1971 oder später – 19. Januar 2025

Führerscheine, die zwischen 1999 und 18. Januar 2013 ausgestellt worden sind

Geburtsjahr des Besitzers und spätestes Abgabedatum:

1999-2001 – 19. Januar 2026

2002-2004 – 19. Januar 2027

2005-2007 – 19. Januar 2028

2008 – 19. Januar 2029

2009 – 19. Januar 2030

2010 – 19. Januar 2031

2011 – 19. Januar 2032

2012 bis 18. Januar 2013 – 19. Januar 2033

