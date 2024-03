KVB repariert "Jesus"-Unfallstelle am Kölner Hauptbahnhof

Köln-News

Nach Social-Media-Hype: KVB repariert „Jesus“-Unfallstelle am Hauptbahnhof

4. März 2024

Es war ein Riesen-Hype um das Loch, das 2018 an der Kölner Haltestelle Dom/Hauptbahnhof entstanden war, als ein als Jesus verkleideter Jeck versehentlich sein Holzkreuz in die Decke rammte. Nachdem der Medien-Wirbel um den lustigen Karnevalsunfall jetzt sogar bis nach Australien reichte, hat die KVB das Loch in der Decke notdürftig repariert.