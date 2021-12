Köln

Nach Kamikaze-Fahrt in den Rhein: Drei Schiffe suchen versunkenes Auto

9. Dezember 2021

Am Mittwochabend war ein 68-Jähriger mit seinem VW-Passat in den Rhein gerast. Das Auto versank im Rhein. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei konnten es nicht finden. Am Donnerstag nehmen die Behörden die Suche erneut auf.