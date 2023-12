Nach Brand in Mehrfamilienhaus bei Köln: Mann in Klinik gebracht

Ein Mann ist nach einem Brand in Pulheim bei Köln mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Feuerwehr aus Pulheim mitteilte, seien die Einsatzkräfte am Samstagmittag (2. Dezember) wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Das Badezimmer einer Kellerwohnung habe dort in Vollbrand gestanden.

Zwei Bewohner seien noch einmal in das Haus zurückgelaufen, um Gegenstände vor den Flammen zu retten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Pulheim am Sonntagvormittag (3. Dezember). Beide mussten demnach wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung von einem Notarzt behandelt werden, einer von ihnen wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Die 36 Einsatzkräfte hätten den Brand löschen können, schrieb die Feuerwehr weiter. Weshalb es in der Wohnung gebrannt habe, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Sprecher der Polizei Pulheim am Sonntag. Auch zum Sachschaden wurde zunächst nichts bekannt.

dpa