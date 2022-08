Video: MontanaBlack stellt die Gamescom 2022 auf den Kopf

Mittlerweile ist es 17 Jahre her, dass der Papstbesuch in Köln für einen Ausnahmezustand gesorgt hat. Der ein oder andere Rheinländer wird sich vermutlich noch erinnern. Ähnliche chaotische Zustände aufgrund begeisterter Menschen gab es nun bei der Gamescom 2022. Nein, nicht Benedikt XVI. hat sich die Ehre gegeben, sondern die Streaming-Legende MontanaBlack. Die Security ist ins Schwitzen gekommen.

Schreiende Fanmassen wie im Fußballstadion! Die Anhänger von „Monte“ haben beim Besuch des Streamers auf der Gamescom gedrängelt, was das Zeug hält, um ihrem Idol einen Schritt näherzukommen. Einst gab es einen solchen Aufmarsch für Autogrammstunden von Boyband-Stars, mittlerweile sorgen die Twitch-Streamer für Begeisterung.

MontanaBlack auf der Gamescom 2022 „wie ein Nationalheld“ gefeiert

Marcel Eris, so heißt MontanaBlack mit echtem Namen, war am Sonntag zu Gast bei der Gamescom. Und wer dachte, ein normaler Rundgang mit dem ein oder anderen Selfie zwischendrin, wäre es getan, der sah sich getäuscht. Wie der „Express“ berichtet, waren 30 Securityleute im Einsatz und allesamt hatten sie jede Menge zu tun, um die Menge in den Griff zu bekommen. Es war keinesfalls eine feindselige Stimmung. Aber wie viel los war, das könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Korrekt, dass du DommeGER am Anfang die Hand gegeben hast, vielleicht kann er ab heute besser schlafen pic.twitter.com/qYewbU5XAt — Medicagoo 🫡 (@medicago19966) August 28, 2022

Denn natürlich wurde der Auftritt des Streaming-Stars gestreamt. So konnten auch alle Fans, die nicht in Köln live mit dabei waren, verfolgen, wie chaotisch die Gamescom plötzlich wurde, als MontanaBlack auftauchte. Im Live-Chat gab es einige Vergleiche, wie sich MontanaBlack in dem Moment fühlen muss. Von „wie der Präsident“ über „wie ein Nationalheld“ zu „wie der Papst“ – alles war dabei, keins davon trifft allerdings zu. MontanaBlack meldete sich selbst kurz und knapp auf Twitter zu Wort: „Wir haben die #gamescom2022 übernommen. Hab sowas noch nicht erlebt.“

