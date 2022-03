Messer-Attacke in Kölner Hotel: Rosenmontag endet für zwei Männer blutig

Laut der Polizei Köln eskalierte der Hotel-Zoff gegen 18.30 Uhr. Einer der Streithähne zückte prompt ein Messer und ging auf seinen Kontrahenten los. Das Opfer soll dann versucht haben, seinen Bekannten zu entwaffnen. Doch dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem auch der Täter verletzt wurde.

Wie Tonight News von der Kölner Polizei erfuhr, erlitt der Angreifer Schnitzverletzungen an der Hand. Blutüberströmt rannten die Männer aus dem Hotelzimmer auf die Straße. Dort sollen sie lautstark weiter gestritten haben bis Zeugen die Polizei alarmierten.

Die Ordnungshüter trafen die stark blutenden Streithähne vor dem Hotel an, wo sie von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht wurden. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an. Auch im benachbarten Düsseldorf kam es am Rosenmontag zu einer Messer-Stecherei in der Altstadt.

