„Marsch für das Leben“ in Köln polarisiert – 2500 Gegendemonstranten erwartet

Mehrere Tausend Menschen wollen am Samstag (13 Uhr) in Köln für oder gegen Abtreibungen demonstrieren. Zum „Marsch für das Leben“ des Bundesverbands Lebensrecht (BVL) sind nach Polizeiangaben 1000 Teilnehmer angemeldet, die nach einer Auftaktkundgebung durch die Innenstadt ziehen wollen. Zeitgleich sind laut Polizei sechs Gegendemonstrationen geplant, zu denen die Veranstalter insgesamt rund 3000 Menschen angemeldet haben.

Der BVL, ein Zusammenschluss meist christlich geprägter Organisationen, setzt sich nach eigenen Angaben für den Schutz jedes Menschen „von der Zeugung bis zum natürlichen Tod“ ein. Die Demonstration wird unter anderem von der Deutschen Bischofskonferenz unterstützt.

„Marsch für das Leben“ zum ersten Mal in Köln

Veranstalterin der größten Gegendemonstration mit erwarteten 2500 Teilnehmern ist die Initiative „Pro Choice Köln – für selbstbestimmtes Leben“. Zur Teilnahme aufgerufen haben unter anderem die Grünen und Pro Familia NRW.

Auch in Berlin ist für Samstag ein „Marsch für das Leben“ angekündigt. Während dieser in der Hauptstadt jährlich stattfindet, ist es in Köln das erste Mal. Dort gab es im Vorfeld vor allem Diskussionen, weil der „Marsch“ auf der Homepage der örtlichen CDU verlinkt ist. Das CDU-Büro in der Altstadt wurde demoliert und mit Parolen beschmiert.

