Mann züchtet Marihuana im Keller – Hinweis lässt ihn auffliegen

194 Marihuana-Stecklinge in einer speziellen Aufzuchtanlage haben die Beamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Donnerstag (3. Februar) bei einem 50-Jährigen in Wesseling gefunden.

Mit professionellen Planen, Wärmelampen und Stromgenerator hatte der Mann sich vorgenommen, im Keller seines Einfamilienhauses Cannabis zu züchten und es später womöglich im großen Stil zu verkaufen. Denn wie Tonight News von der Polizei erfuhr, ist der Mann bereits einschlägig bekannt! In Duisburg war er schon mit BTM-Verstößen aufgefallen.

Die Ordnungshüter aus dem Ruhrgebiet waren es auch, die den Kollegen im Rhein-Erft-Kreis den Tipp gaben, mal bei dem Herrn vorbei zu schauen. Offenbar hatten sie den richtigen Riecher. Die Beamten konfiszierten alle Pflanzen und Geräte und nahmen den Hanf-Bauern vorläufig fest. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

