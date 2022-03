Mann auf offener Straße abgestochen – Polizei schnappt mutmaßlichen Killer

Nachdem am Freitag (4. März) ein Mann stark blutend auf der Straße in Bonn-Limperich gefunden wurde, hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Er soll ihn mit Messerstichen getötet haben. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tatverdächtige sei der Polizei bereits wegen Gewaltkriminalität und Drogenhandel bekannt gewesen. Er wurde am Samstag in seiner Wohnung festgenommen.

Tötungsdelikt in Bonn-Limperich – 58-Jähriger auf offener Straße von Unbekanntem attackiert – Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln https://t.co/E5nsmyshNI — Polizei NRW BN (@polizei_nrw_bn) March 4, 2022

Tonight News berichtete über den grausamen Fund von Passanten am frühen Freitagmorgen. Der 58 Jahre alte Mann starb noch am Tatort. Die Zeugen gaben an, sie hätten zuvor einen Streit gehört und einen Mann wegrennen sehen. Zu den Hintergründen der Tat wollte die Polizei noch nichts sagen.

dpa