Madonna-Konzert heute in Köln: Fans zahlen bis zu 1200 Euro für Tickets

Kreisch-Alarm in Köln-Deutz! Anfang des Jahres hatte Madonna ihre große Celebration Tour angekündigt, nun ist es bald soweit: Die Queen Of Pop will auch Halt in Köln in der Lanxess-Arena machen und im Henkelmännchen gastieren.

Dann der Schock im Juni: Wegen einer schweren Infektion musste der Welt-Star seine Tournee kurzzeitig verschieben. Der Schreck ist jedoch längst vergessen, denn die Konzerte werden, wie der Veranstalter Live Nation auf Madonnas Website mitteilte, wie geplant stattfinden. Wir haben alle Infos.

Wann kommt Madonna 2023 für ein Konzert nach Köln?

Für Madonna wird es das vierte Konzert in Deutschlands größter Multifunktionsarena sein. Am 15. November wird die 64-Jährige in der Lanxess-Arena in Köln auftreten. Als Special Guest rockt Bob the Drag Queen alias Caldwell Tidicue gemeinsam mit Madonna die Bühne.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Tickets für den Auftritt in Köln kam sogar ein Zusatzkonzert hinzu. Das teilte der Veranstalter am Montag, 23. Januar 2023 mit. Madonna wird demnach an zwei Tagen hintereinander in der Kölner Lanxess-Arena auftreten. Die zweite Show ist für den 16. November in der Lanxess-Arena geplant.

Die Konzerttermine von Madonna in Köln 2023 im Überblick:

Mittwoch, 15. November 2023

Donnerstag, 16. November 2023

Noch Tickets für Madonna in Köln verfügbar

Der Vorverkauf für das ursprünglich geplante Madonna-Konzert startete offiziell am 20. Januar um 10 Uhr in allen Vorverkaufsstellen, der Pre-Sale-VVK schon zwei Tage früher.

Karten für den Termin am 15. und 16. November sind nach wie vor über den Ticketanbieter Eventim erhältlich. Preislich starten diese bei 208 Euro. Wie es aussieht, scheinen auch einen Tag vor Konzertbeginn noch reichlich Ticketkontingente verfügbar zu sein: Ist die maximale Ticketauswahl meist bei zwei Tickets begrenzt, gibt es bei dem Kauf von Madonna-Tickets eine Begrenzung von acht Karten.

Die hohen Preise der Tickets scheinen Fans abzuschrecken. Vielen führt der Weg auf alternative Verkaufsplattformen wie Ebay: Hier werden beispielsweise Vierer-Karten für 1200 Euro angeboten – inklusive Buffet im Backstage. Vom Kauf solcher Tickets ist allerdings unbedingt abzuraten.

Mega-Stimmung in Köln: AnnenMayKantereit Konzert im Rhein-Energie-Stadion – 40.000 Fans singen mit, Gänsehautmomente ohne Ende!

Deswegen musste Madonna ihre Tournee 2023 kurzzeitig pausieren

Ein riesiger Schock für Fans von Madonna: Wie ihr Manager Guy Oseary Ende Juni auf Instagram mitteilte, lag die Pop-Ikone wegen einer schweren bakteriellen Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation und musste ihre geplante Welttournee deswegen kurzzeitig pausieren.

Nach mehreren Wochen meldete sich Madonna auch persönlich mit einer Botschaft bei Instagram an ihre Fans. „Vielen Dank für eure positive Energie, Gebete und eure Worte der Heilung und Ermutigung“, schrieb sie. „Ich habe eure Liebe gespürt. Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und bin unheimlich dankbar für all den Segen in meinem Leben.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna)

Weiter hieß es im Post der Sängerin: „Das Erste, an was ich gedacht habe, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, waren meine Kinder. Das Zweite war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Tickets für meine Tour gekauft hatte. Ich wollte auch nicht die Leute hängen lassen, die unermüdlich mit mir an der Gestaltung der Show gearbeitet hatten. Ich hasse es, jemanden zu enttäuschen.“

Setlist vom Madonna-Konzert in Köln 2023

Madonna, die meistverkaufte weibliche Solokünstlerin aller Zeiten, wird in ihrer „The Celebration Tour“ ihren unvergleichlichen Musikkatalog der letzten 40 Jahre präsentieren. „Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben“, so Madonna bei der Ankündigung der Tour.

Basierend auf ihren vergangenen Konzerten im Rahmen der „The Celebration Tour“ wird Madonna vermutlich folgende Lieder live in Köln präsentieren:

It’s a Celebration (Video)

Nothing Really Matters

Everybody

Into the (Hollywood) Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday (includes elements of I Want Your Love)

Intermission – In This Life

Live to Tell

Like a Prayer (mit Elementen von „Girl Gone Wild“, „Act of Contrition“, Sam Smith’s „Unholy“ und „Let’s Go Crazy“)

Interlude – Blond Ambition (mit Elementen von „Living for Love“, „Peggy Lee’s Fever“, „Erotica“ und „Justify My Love“)

Erotica/You Thrill Me

Justify My Love

Peggy Lee’s Fever (Cover)

Hung Up (mit Elementen von „Fever“, „Hung Up on Tokischa“ und „Gangsta“)

Bad Girl

Ballroom interlude (mit Elementen von „Up Down Suite“, Beyonce’s „Break My Soul“ (Queens Remix), „Robbie Tronco’s Walk 4 Me“ und „Vogue“)

Vogue

Human Nature

Crazy for You

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star

Gloria Gaynor’s I Will Survive (Cover)

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

I Don’t Search I Find

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin (mit Elementen von Michael Jackson’s „Billie Jean“ und „The Way You Make Me Feel“)

Gimme All Your Luvin’/B***h I’m Madonna

Celebration

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Lanxess-Arena?

An der Lanxess-Arena gibt es eine Reihe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. So könnt ihr wählen zwischen den Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn : 1, 3, 4 und 9

: 1, 3, 4 und 9 Bus : 150, 153, 156, 250 und 260

: 150, 153, 156, 250 und 260 S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Auch interessant: US-Megastar Beyoncé liefert Mega-Konzert in Kölner Stadion ab – und verzaubert über 50.000 Zuschauer!

Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto anreisen möchtet, folgt am besten den Hinweisschildern „Lanxess Arena“ und „Koelnmesse“. Auch liegt der Deutzer Bahnhof in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge – und sie sind ausgeschildert. Auch Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe zu finden. Diese findet ihr hier.

Weitere Events, Konzerte und Termine 2023 in Köln findet ihr hier.