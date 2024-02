Neueröffnungen in Köln: Das sind die Neuzugänge 2024

Köln verfügt über eine große Auswahl an Restaurants, Clubs, Bars, Hotels und Shopping-Möglichkeiten. Welche Geschäfte die Domstadt verlassen und welche neu dazu kommen, verraten wir euch hier.

Großstädte wie Köln sind im ständigen Wandel. Langeweile und Tristesse kommen hier ganz bestimmt nicht auf. Das sind die jüngsten Neueröffnungen in Köln.

Neueröffnungen in Köln im April 2024: „60 Seconds to Napoli“

Pfürti „Starnberger Alm“, ciao „60 Seconds to Napoli“! Wie es der Name schon verrät, ist Köln ab April 2024 um eine neapolitanische Pizzeria reicher. Die Kette „60 Seconds to Napoli“ zieht in die Räumlichkeiten der ehemaligen „Starnberger Alm“ am Heumarkt. Mehr zur Neueröffnung erfahrt ihr hier.

„60 Seconds to Napoli“ im Überblick

Adresse: Heumarkt 55, 50667 Köln

Öffnungszeiten: folgen

Neueröffnungen in Köln im Februar 2024: „Ya Salam“

Das „Café Buur“ ist den meisten Kölnern ein Begriff. Die Betreiber Parham Pooramin und Baran Gökpinar haben sich nun ein weiteres Standbein aufgebaut. Und das nennt sich „Ya Salam“ – oder auf Deutsch „Oh, wie schön.“ Und so war auch die Eröffnung, bei der es für alle Gäste arabische Gerichte für nur einen Cent gab!

„Ya Salam“ spezialisiert sich auf Falafel und Shawarma. Ihr bekommt aber auch Pommes und Halloumi in dem neuen Schnellrestaurant auf der Breite Straße mitten in der City. Wie der Tonight-News-Geschmackstest ausgefallen ist, erfahrt ihr hier!

„Ya Salam“ im Überblick