Köln: Equal eSports Festival kommt an den Hohenzollernring

Am letzten August-Wochenende ist Köln mit der Gamescom die Hochburg für Gamer und eSportler. Doch auch danach bleibt die Domstadt fest in deren Hand: Am 13. und 14. September findet das Equal eSports Festival bereits zum zweiten Mal auf dem Hohenzollernring 35 statt.

Als Gäste bei den vielen Showmatches, Workshops und Panel Talks sind bereits unter anderem Streamerin xFibii, Youtuber Lukas Brawl Stars, eSportler Vadeal und die eSports-TV-Moderatorin Eefje „Sjokz“ Depoortere angekündigt. Neben vielen weiteren Gästen wird es auch Autogramm-Sessions, eine Auszeichnung für das Outfit des Tages, Female-Fan-Team-Turniere sowie eine Augmented-Reality-Kletterwand und einen Flugsimulator geben.

Der Eintritt ist zwar kostenlos, Tickets müsst ihr aber dennoch anfordern. Hierzu registriert ihr euch einfach unter www.equal-esports.com oder gleich vor Ort. Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, Freunde oder Familienmitglieder mit zu registrieren. Die Öffnungszeiten für beide Tage sind jeweils von 10 bis 22 Uhr.

Wenn ihr mehr über das Programm erfahren wollt, könnt ihr vorab unter www.equal-esports.com und www.twitch.tv/deutschetelekom reinschauen.