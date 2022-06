„DJmag“-Ranking: Kölner Club unter den besten fünf der Welt

Der fünftbeste Club der Welt steht in Köln! Das hat das britische Magazin „DJmag“ nun ausgewertet. 600.000 Feier-Fans konnten Clubs aus der ganzen Welt anhand von Kriterien wie Location, Bookings, Soundanlage, Service etc. bewerten. Das Bootshaus am Mülheimer Hafen auf der Schäl Sick ist auf Platz fünf gelandet. Und: Der Party-Tempel in Köln-Deutz liegt damit sogar noch vor dem weltbekannten Berghain in Berlin.

Im Bootshaus legen regelmäßig internationale Stars wie Steve Aoki, David Guetta, Felix Jaehn oder Skrillex auf. Bereits im Vorjahr lag das Bootshaus auf Platz 5 der besten Clubs weltweit, konnte seine Stellung also halten. Nicht so das Berghain in Berlin, das von Platz 6 auf Platz 12 abgerutscht ist. Auf Platz 1 ist das Hï Ibiza.

Die Top 5 des „DJmag“-Ranking im Überblick:

Platz 1: Hï Ibiza, Spanien

Platz 2: Echostage, Washington DC, USA

Platz 3: Green Valley, Camboriú, Brasilien

Platz 4: Printworks, London, England

Platz 5: Bootshaus, Köln, Deutschland

