Club Subway Köln: Jazz, Programm, Tickets – alle Infos

Seit 1970 gibt’s den Club Subway auf der Aachener Straße mitten im Kölner Zentrum: Die Location lockt Woche für Woche Gäste in ihren Party-Keller – sei es für Jazz-Abende, Konzerte, Lesungen oder Partys. Keine Frage, im Subway ist immer etwas los. Kölner kennen den Club mit seinem orangenen Logo und dem Pfeil nach unten.

Was in den 70ern als reine Jazz-Location galt, ist heute ein beliebter Club mit verschiedenen Partys, der ein diverses Publikum begeistert. Wir haben alle Infos für euch.

Club Subway Köln: Jazz und Programm

Über das aktuelle Programm informiert euch das Subway auf seiner Webseite sowie auf Facebook unter dem Menüpunkt „Veranstaltungen“. Hier findet ihr alle vergangenen und bevorstehenden Events. Von den 70er Jahren bis zum Beginn der 2000er war das Subway insbesondere für Jazz-Konzerte bekannt. Sogar der WDR drehte regelmäßig für die Sendung „Jazz im Subway“ in der kleinen Location im Belgischen Viertel. Das Subway erlangte immer mehr Bekanntheit – auch über die Grenzen von Köln hinaus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von CLUB SUBWAY Köln (@club_subway)

2002 wurde der einstige Jazzclub dann umgebaut und lockt nun auch mit anderen Veranstaltungen auf die Aachener Straße. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat tritt das Subway Jazz Orchestra auf, donnerstags finden HipHop-Partys statt und am Wochenende wechselnde Indie-, Techno- und Gaypartys.

Club Subway Köln: Adresse und Anfahrt

Das Subway befindet sich auf der Aachener Straße 82 bis 84 in 50674 Köln direkt an der KVB-Haltestelle Moltkestraße und in unmittelbarer Nähe zum Aachener Weiher. Wenige Meter entfernt liegt das Reineke Fuchs, ein ebenso beliebter Club wie das Subway. Somit ist auf der Aachener Straße immer viel los und die Clubs bleiben nie leer.

Club: Subway

Adresse: Aachener Straße 82 bis 84 in 50674 Köln

Anfahrt: KVB-Haltestelle Moltkestraße

Club Subway Köln: Tickets

Tickets für Veranstaltungen im Subway erhaltet ihr entweder an der Abendkasse (bei Partys) oder online via Facebook unter dem Button „Tickets“, wenn ihr auf die entsprechende Veranstaltung klickt.

Mehr News zum Thema: