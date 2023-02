Bollwerk Cologne: Neuer Club bringt Underground-Flair auf die Ringe

Die Kölner Club-Szene wird um eine neue In-Location reicher. Am Freitag, 10. Februar, eröffnet das Bollwerk Cologne auf den Ringen. Am Hohenzollernring 89-93 begrüßt euch der neue Techno-Club ab 23.30 Uhr mit einem pulsierenden Line-up: Answer Code Request, Flug, Beatrice und Maxim Bogdanovic legen für euch auf.

Und: Die älteren Techno-Hasen unter euch kennen den Ort, an dem nun das Bollwerk steht, noch aus den 90er Jahren. Denn dort wurde an der Stelle im Moroco und im Tiefenrausch geravet. Nun will das Bollwerk wieder etwas Underground-Flair auf die Ringe bringen.

Und so beschreibt der Club sich selbst: „Die monatelange Sanierung und vollständige Neugestaltung der renommierten Adresse hat sich mehr als gelohnt: Entstanden ist ein umwerfend stylischer, hochmoderner Tanztempel in puristisch- toughem Look. Stahl und Beton dominieren das Bild, ein klares Designkonzept, das beeindruckt und überzeugt und die mondäne Freitreppe zum Main Floor perfekt in Szene setzt.“ Klingt gut. Ein „brillantes Sound- und Beleuchtungssystem“ soll das Cluberlebnis perfekt machen. Mit extravaganten Bookings wolle man sich im Bollwerk künftig vom „Einerlei auf den Ringen“ abheben.

Außerdem weist der Club auf Instagram daraufhin LGBTQ+-freundlich zu sein. Fotografieren und Filmen ist im gesamten Clubbereich verboten.