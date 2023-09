Lieblingsrezepte von Kai Pflaume und Co.: Café Buur bringt heute eigenes Kochbuch auf den Markt

Tag für Tag stehen Foodies und Social-Media-Größen für einen Platz im Café Buur, mit Standorten in Köln, Düsseldorf und Frankfurt Schlange. Das Geheimrezept: Die Kreationen scheinen nicht nur zu schmecken, sondern kommen auch besonders fotogen daher und sind somit perfekter Content für Instagram. Nun bringt das Café sein erstes Kochbuch heraus – und hat sich prominente Unterstützung dazu geholt.

Café Buur, die beliebte Frühstücks- und Brunchkette veröffentlicht am 22. September 2023 ihr erstes Rezeptbuch. Das Buch trägt den Titel „I Just Came For The Food“ und enthält über 100 Rezepte für die beliebtesten Gerichte des Cafés. Darunter finden sich Klassiker wie Wassermelonen-Pizza und Pancake-Spaghetti, aber auch neue Kreationen wie das Fancy Garden und das Cheese Steak Sandwich.

Kochbuch mit deutschem Star-Appeal

Auch viele bekannte Persönlichkeiten aus TV und Social Media haben bei dem Kochbuch mitgewirkt: TV-Moderator Kai Pflaume, Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold sowie die Influencerinnen Leoobalys, Kisu, Die Kim, Maren Wolf und TamTam haben hier ihre persönlichen Lieblingsrezepte verewigen dürfen.

Dabei ist das Buch vor allem an diejenigen gerichtet, die es nicht schaffen, die Cafés zu besuchen: „Wir wollten unserer Community etwas zurückgeben. Insbesonders für jene Mitglieder unserer Community, die nicht aus der Nähe stammen und unsere Gerichte zu Hause nachkochen möchten“, schrieb das Café auf Instagram. Angst vor Kopien in anderen Cafés oder Restaurants hätten sie dabei nicht. Es wäre ihnen sogar eine große Ehre. „Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit. Wir würden dies auch unterstützen.“

Besonders in Düsseldorf scheint sich das Konzept „Café Buur“ zu Hause zu fühlen: Hier gibt es nicht nur das Café, sondern seit Dezember 2022 auch das Buur Deli nahe dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und seit August 2023 das Café Buur Petit auf der Königsallee.

Das Buch ist ab Freitag, 22. September 2023, in den Cafés, Buchhandlungen und online erhältlich und kostet knapp 30 Euro.