„Let’s Dance“: Live-Tour 2022 in Köln – VVK für Lanxess-Arena

Das Parkett ist gebohnert, die Scheinwerfer sind in Position und die Kult-Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales sitzen auf ihren Plätzen. Diesmal findet die große „Let’s Dance„-Show allerdings nicht in einem der RTL-Filmstudios statt. Die Profi-Tänzer und ihre Promis wollen gleich die ganze Lanxess-Arena in ihren Bann ziehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Let’s Dance (@letsdance)

Bereits 2019 und 2021 waren die Live-Shows zur RTL-Show ausverkauft, zogen insgesamt 270.000 Zuschauer ins Henkelmännchen. Auch in diesem Winter findet das Mega-Event wieder in der Lanxess-Arena statt. Mit dabei sind unter anderem Frauenschwarm Rurik Gislason, GZSZ-Liebling Valentina Pahde und Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann. Wer noch mittanzt, liest du hier. Die „Let’s Dance“-Live-Show am 27. November 2021 ist jedoch schon restlos ausverkauft.

„Let’s Dance“-Live-Show 2022: Wann beginnt der Vorverkauf (VVK)?

Im kommenden Jahr soll das große Tanzspektakel dann erneut in der Lanxess-Arena stattfinden. Welche Promis und Profis 2022 übers Parkett der Lanxess-Arena fegen, steht noch nicht fest. Fans müssen sich schließlich auch noch ein knappes Jahr gedulden. Die Live-Show ist erst am 6. November 2022. Aber: Der Vorverkauf hat bereits begonnen! Im Eventim PreSale gibt’s schon Tickets seit Freitag, 12. November 2021, 10 Uhr. Der Allgemeine Vorverkauf startet am Montag, den 15. November 2021 um 9 Uhr auf der Seite der Lanxess-Arena oder auf Facebook.

