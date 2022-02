Leiche am Rhein gefunden: Hat das Baby noch gelebt? Polizei schnappt Verdächtige

Dank Hinweisen von Zeugen hat die Polizei Köln am Donnerstagmorgen (3. Februar) eine 37 Jahre alte Frau am Konrad-Adenauer-Ufer festgenommen. Sie steht im dringenden Verdacht, einen neugeborenen, lebenden Jungen unter einer Aussichtsplattform am Rheinufer in Köln-Riehl abgelegt zu haben. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um die wohnungslose Mutter des Kindes handeln. Zeugen hatten den toten Säugling am Mittwoch (2. Februar) in einer notdürftig eingerichteten Schlafstelle gefunden und die Polizei alarmiert.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die Voraussetzungen für eine einstweilige Unterbringung der Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen. Zu diesem Zweck wird eine Sachverständige die Beschuldigte noch heute untersuchen. Die Staatsanwaltschaft hat außerdem weitere rechtsmedizinische Untersuchungen zur Klärung der Todesursache in Auftrag gegeben.

