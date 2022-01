Lanxess-Arena: Peter Maffay und Co. – alle Konzert-Absagen und Ersatztermine im Überblick

Die Corona-Zahlen in Köln sind hoch und machen viele Events und Großveranstaltungen unmöglich. Die Lanxess-Arena, die 20.000 Gäste unterbringen kann, muss deswegen alle Events absagen oder verschieben. Wir haben alle Konzert-und Veranstaltungstermine im Überblick.

Peter Maffay in der Lanxess-Arena: Das ist der Nachholtermin

Vor nun fast zwei Jahren kam für Peter Maffay („Über sieben Brücken musst du geh’n“) das vorzeitige Aus für seine große Jubiläumstournee, weil zwei Musiker durch Unfall und Krankheit ausgefallen waren. Seitdem verhindern die Auswirkungen von COVID-19 alle Bemühungen, die ausverkaufte Tournee fortzusetzen – nun leider auch im Februar und März 2022. Der neue Konzert-Termin für die Lanxess-Arena ist der 25. März 2022.

„Lachende Kölnarena“ und „lachende Pänzarena“ in der Lanxess-Arena: abgesagt

Die 15 Veranstaltungen zur legendären lachenden Köln- und Pänzarena, die im Januar und Februar 2022 hätten stattfinden sollen, wurden abgesagt. Tickets behalten ihre Gültigkeit fürs nächste Jahr. Die Tickets können aber auch an der jeweiligen VVK-Stellle zurückgegeben werden.

Maite Kelly in der Lanxess-Arena: abgesagt

Kelly-Family-Ikone Maite Kelly hätte am 2. Februar in der Lanxess-Arena auftreten sollen. Der Termin wurde komplett abgesagt. Tickets können an der VVK-Stelle zurückgegeben werden.

>>Impfdurchbruch: Geimpfte und genesene Patricia Kelly wegen Corona im Krankenhaus <<

Ben Zucker in der Lanxess-Arena: abgesagt

Schlager-Star Ben Zucker wollte am 27. Januar 2022 das Henkelmännchen unsicher machen. Doch auch daraus wird nichts. Das Konzert wurde wegen Corona abgesagt. Tickets können an der entsprechenden VVK-Stelle zurückgegeben werden.

Pietro Lombardi in der Lanxess-Arena: Das ist der Nachholtermin

Eigentlich wollte der Kappenträger aus Köln am 4. Dezember 2021 in der Lanxess-Arena auftreten. Wegen der pandemischen Lage wurde sein Konzert im Henkelmännchen nun aber auf den 25. März 2022 verlegt.

>> Hier beweist Pietro Lombardi, dass er ein Herz aus Gold hat <<

„Sabaton“ in der Lanxess-Arena: verschoben

Die schwedische Metal-Band wollte das Henkelmännchen ursprünglich am 1. April 2022 zum Beben bringen. Doch Corona macht die Großveranstaltung unmöglich. Der Nachholtermin wird in Kürze bekannt gegeben und auf Tonight News veröffentlicht.

Felix Lobrecht in der Lanxess-Arena: Das ist der Nachholtermin

Ursprünglich sollte die Comedy-Show am bereits am 5. Oktober 2020 im Henkelmännchen steigen. Doch immer wieder musste die Show wegen Corona verlegt werden. Der aktuelle Nachholtermin für Felix Lobrecht in der Lanxess-Arena ist am 10. Mai 2022 – sofern die Pandemie-Lage es erlaubt. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

„One Vision of Queen feat. Marc Martel“ in der Lanxess-Arena: Tour abgesagt

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hat der Veranstalter die Tour „One Vision of Queen feat. Marc Martel“, die im Januar 2022 Halt im Henkelmännchen machen wollte, komplett abgesagt. Tickets können an den VVK-Stellen zurückgegeben werden. Das Geld wird erstattet.

„Star Trek – Live in Concert“ in der Lanxess-Arena: abgesagt

Das Konzert zum Film sollte am 1. Januar 2022 stattfinden und wurde abgesagt. Tickets können an den VVK-Stellen zurückgegeben werden.

„The Magical Musical of Harry Potter“ in der Lanxess-Arena: verlegt auf April 2022

Das Musical zum Film sollte am 1. Januar 2022 in der Lanxess-Arena stattfinden und wurde auf den 27. April 2022 verschoben. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

„Night of the Jumps“ in der Lanxess-Arena: das ist der Nachholtermin

Die „Night of the Jumps“-Tour musste corona-bedingt verlegt werden. Der Nachholtermin für die Lanxess-Arena ist der 29. Mai 2022.

„Simply The Best – Die Tina Turner Story“ in der Lanxess-Arena: das ist der Nachholtermin

Die „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ sollte ursprünglich am 7. März 2021 stattfinden, wurde aber auf den 17. Januar 2022 verlegt. Doch auch dieser Nachholtermin fällt nun flach und wird auf den 28. März 2022 verschoben. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

„Easy shqip“ in der Lanxess-Arena: verschoben, das ist der Nachholtermin

Das „Easy shqip“-Konzert in der Lanxess-Arena wurde vom 28. März 2020 auf den 24. September 2022 verlegt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Liste der Absagen und Verschiebungen wird fortlaufend aktualisiert.

