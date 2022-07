Harry Styles spielt am Freitag in Köln – seine Fans stehen schon einen Tag vorher Schlange

Die Lanxess Arena wird am Freitagabend rappelvoll sein. Harry Styles ist auf Tour und macht am 22. Juli Halt in Köln. Für den ehemaligen „One Direction“-Star ist es das letzte von vier Konzerten in Deutschland. Die Fanliebe ist extrem intensiv – so standen schon einen Tag vor dem Konzert an der Arena die Anhänger Schlange.

Wer einst gesagt hat, dass die Liebe, die Fans seinerzeit Boybands wie den Backstreet Boys oder Take That entgegengebracht haben, in Zeiten von Social Media nicht mehr möglich sei, der wurde spätestens von dem „One Direction“-Hype Lügen gestraft. Weltweit flippten die Fans aus, wenn „1D“ zu ihnen kamen.

Mittlerweile ist das Quintett solo unterwegs – Harry Styles hat sich längst als weltweit etablierter Star etabliert. Am Freitag spielt er in der Kölner Lanxess Arena. Die Fans strömen ins Rheinland um ihren Star live zu erleben. Die Fanliebe ist sogar so intensiv, dass sie Regen hinnehmen und Schlange stehen – das bereits einen Tag vor dem Konzert.

Denn, das gibt es ehrlich nicht bei jedem Konzert in Köln, das Merchandise-Angebot wurde schon am Donnerstag aufgebaut und verkauft. Dass diese Entscheidung die Richtige war, hat sich daran gezeigt, dass die Fans schon nach Köln-Deutz strömten, um sich mit Fanartikeln auszustatten.

Im Dezember 2019 veröffentlichte Styles sein zweites Solo-Album. Ursprünglich sollte er im Mai 2020, also vor mittlerweile 26 Monaten, in Köln auftreten. Wie so vielen Künstlern hat aber auch Styles die Corona-Pandemie gleich mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn auch der erste Ersatztermin im März 2021 fiel der Pandemie zum Opfer. Nun also kommen die Harry-Styles-Fans endlich auf ihre Kosten. Da kann man auch ruhig schon eineinhalb Tage vor Konzert-Beginn vor der Arena Schlange stehen.

