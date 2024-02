Köln-News

KVB-Ärger in Köln-Neuehrenfeld: Baustelle sorgt für Einschränkungen

21. Februar 2024

Aufgrund von Arbeiten an der Oberleitungsanlage in Köln-Neuehrenfeld müssen sich Fahrgäste der KVB am Wochenende auf einige Änderungen gefasst machen. Welche das genau sind, erfahrt ihr hier.