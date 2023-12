Kölsch auf dem Kopf: Früh und Guhl bringen gemeinsames Bier-Shampoo heraus

Bier in den Haaren? Für viele ist es ein wahr gewordener Albtraum, wenn das Haupthaar nach Hopfen riecht. Doch das könnte sich bald ändern. Denn mitten in der Session, kurz vor den tollen Tagen, bringen der Kölschriese Früh und Guhl zusammen ein eigenes Shampoo heraus.

Wann und wo ist das Früh-Kölsch-Shampoo von Guhl erhältlich?

In drei originellen Varianten soll es die Shampoo-Fläschchen dann in den klassischen Kölsch-Farben (braun, rot, weiß) zu kaufen geben. Wie die Hersteller in einer Pressemitteilung ankündigen, soll es das Produkt ab Mitte Januar in drei Designs bei Müller und auf Amazon zu kaufen geben. Damit sollen Haarpflege- UND Bierliebhaber gleichzeitig angesprochen werden. Guhl verweist auch auf den Sammelcharakter des Produkts und der limitierten Ausgabe.

Die Neuauflage besteche „mit cremigem (Bier-)Schaum, einer besonderen Ergiebigkeit und einer hochwertigen Formulierung mit bis zu 99% natürlichen Ursprungs“. Das darin enthaltene Früh Kölsch werde sowohl nach dem deutschen Reinheitsgebot als auch nach den Kriterien des weltweit härtesten Biersiegels gebraut, dem Slow Brewing Gütesiegel. Die limitierte Edition wird in den drei Varianten „Bierdusche“, „Schaumkronenliebe“ und „Auf dein Haar!“ erhältlich sein.

„Guhl und Früh Kölsch stehen seit vielen Jahrzehnten für Tradition und Qualität, auf die man sich verlassen kann. Wir freuen uns, mit der limitierten Edition es geschafft zu haben, zwei starke Marken mit ähnlichen Werten zu vereinen, etwas Neues zu erschaffen und damit zu überraschen. Das ist unsere erste Kooperation, bei der ein Kultshampoo auf ein Kultgetränk trifft“, sagt Anna Strohm, Associate Director Marketing Guhl, Europe.

„Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Guhl den Freund*innen unseres Hauses mit dem neuen Shampoo ein spannendes und hochwertiges Produkt zweier Traditionsmarken anbieten können. Echte Liebe zu unserem Kölsch fängt ja beim Kopf an“, ergänzt Dirk Heisterkamp, Leiter Marketing und Vertrieb der Cölner Hofbräu Früh, augenzwinkernd.