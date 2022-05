Kölner Zoo erhöht die Ticketpreise – so viel kostet der Besuch jetzt

Gerade in den Sommermonaten ist der Kölner Zoo ein beliebter Ausflugsziel. Wer allerdings einen Tag nutzen will, um sich die Tiere und Natur im Zoo anzuschauen, der muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Denn 2022 haben die Verantwortlichen die Preise für den Eintritt erhöht.

Seit dem bisher letzten Preisanstieg im Kölner Zoo 2016 konnten sich die Besucher daran gewöhnen, dass etwa ein Tagesticket für einen Erwachsenen 19,50 Euro kostet. Gerade aber für Gäste, die den Zoo regelmäßig besuchen, gibt es dabei nun eine Umstellung. Die Preise wurden nun angehoben.

>> Seltener Nachwuchs im Kölner Zoo: 40 Marmorkrötchen geboren <<

Wie Christoph Schütt, Pressesprecher des Zoos, dem „Express“ erklärt, hat das aber nicht nur mit den Folgen der Corona-Pandemie zu tun. Auch die Folgen der steigenden Inflation und Mehrkosten für Tierfutter, Strom und Wasser seien Grund dafür, dass die Ticketpreise erhöht wurden. „Die Preisanpassung ist aus wirtschaftlichen Gründen für den Zoo unerlässlich“, sagt Schütt.

Darüber hinaus soll ein Euro von jedem verkauften Tagesticket für Erwachsene in den Artenschutz investiert werden. Auch im Kölner Zoo soll so etwas für die Nachhaltigkeit von Natur und Tieren getan werden. Bei den Tagestickets für Erwachsenen beträgt der Preisanstieg 3,50 Euro. Von 19,50 Euro wurde der Preis nun auf 23 Euro erhöht.

>> Süßer Nachwuchs im Kölner Zoo: Vom Aussterben bedrohte Tierart geboren <<

Für Kinder kostet der Eintritt künftig nicht mehr neun Euro, sondern elf Euro. Studierende, Schüler und Auszubildende zahlen mit ihrer Ermäßigung nunmehr 17 Euro. Neue Preise gibt es auch für Zoobesucher, die den Köln-Pass besitzen. Erwachsene zahlen hier 9,50 Euro, bei Kindern kostet der Eintritt dann 4,50 Euro.

>> Feuer im Kölner Zoo: Brand im Regenwaldhaus tötet 130 seltene Tiere <<