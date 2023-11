Köln: News & Eilmeldungen von heute

Kölner Oper: Sanierung dauert länger – wird die Eröffnung verschoben?

24. November 2023

Wann kann die Oper in Köln endlich wieder öffnen? Das fragen sich viele Rheinländer seit elf Jahren. So lange dauern die Sanierungsarbeiten bereits an. Und jetzt stehen alle Zeichen auf eine weitere Verzögerung.