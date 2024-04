Köln: Mohrenstraße wird zur Möhrenstraße – alter Plan verworfen?

Sie liegt mitten in der Kölner City zwischen Neumarkt und Agnesviertel: die Mohrenstraße. Als zentral gelegener Ort ist sie mit ein Aushängeschild der Stadt Köln und soll deshalb auch schleunigst umbenannt werden. Denn der Begriff „Mohr“ sei laut einer Gutachterin nicht mehr zeitgemäß. Am 15. April haben Unbekannte die Mohrenstraße deshalb kurzerhand in die „Möhrenstraße“ verwandelt – Ö-Pünktchen und Karotten inklusive!

Dabei handelt es sich allerdings nur um einen Scherz Unbekannter. Denn die Bezirksvertretung Innenstadt hat längst entschieden, wie die Mohrenstraße künftig heißen soll. Und: Der neue Name steht in direkter Verbindung zu dem alten (hier lest ihr, wie der neue Name lautet).

