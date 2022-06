Kölner Lichter 2023: Ort, Termin, Uhrzeit – alle Infos

Fans der Kölner Lichter müssen ganz stark sein: Das Mega-Feuerwerk im Juli fällt zum dritten Mal in Folge aus. 2020 und 2021 fiel es der Corona-Pandemie zum Opfer. 2022 haben die Veranstalter um Werner Nolden aus Leverkusen (NRW) nicht genügend finanzielle Mittel, um das Mega-Event Kölner Lichter auf die Beine zu stellen. Wir haben alle Infos zur Veranstaltung 2023 für euch zusammengestellt.

Kölner Lichter 2022: Termin am 9. Juli abgesagt – aus diesen Gründen

Als Termin war der 9. Juli 2022 angesetzt. Doch daraus wird nichts, wie die Veranstalter auf ihrer Webseite verkünden: „Wir müssen uns heute leider mit schlechten Nachrichten für das neue Jahr bei Ihnen zurückmelden. Trotz aller Bemühungen werden wir die Kölner Lichter auch 2022 nicht durchführen können.“

Es habe gleich drei schwerwiegende Hürden gegeben, die die Absage zur Folge hatten: die Finanzierung sei noch nicht gewährleistet, die Pyrotechnik-Unternehmen sind durch das Feuerwerksverbot an Silvester 2021 auf 2022 in „schwieriges Fahrwasser“ geraten und die pandemische Lage, „die mit Omikron vermutlich zu einer Verschärfung der Infektionszahlen in den kommenden Wochen führt und dies mit ungewissem Ausgang.“

Kölner Lichter 2023, 2024 und 2025: Termine stehen bereits fest

Auf der Webseite des Veranstalters heißt es: „Es tut uns unglaublich leid, dass wir alle, die mit Herzblut und Seele an dieser Veranstaltung hängen, enttäuschen müssen. Die Hoffnung allerdings verlieren wir nicht! Aufgeben ist für uns keine Option, auch wenn die Chance auf einen Neubeginn mit jedem Jahr des Ausfallens sinkt.“

Dennoch werden auch schon drei neue Termine angekündigt:

Kölner Lichter 2023: 15. Juli 2023

Kölner Lichter 2024: 20. Juli 2024

Kölner Lichter 2025: 12. Juli 2025

Kölner Lichter: So läuft das Mega-Event am Rhein ab

Seit 2001 finden die Kölner Lichter jährlich im Sommer in Köln statt. Das Feuerwerk ist das größte musiksynchrone Feuerwerk in ganz Europa. Dabei werden jedes Jahr rund 4,5 Tonnen Pyrotechnik und Feuerwerkskörper abgebrannt. Das Hauptfeuerwerk findet zwischen Bastei und Tanzbrunnen statt. Bei der letzten Veranstaltung im Sommer 2019 lockten die Kölner Lichter 300.000 Menschen an den Rhein.

Die Veranstaltung öffnet auf beiden Rheinseiten ab 14 Uhr. Im Kölner Tanzbrunnen beginnt das Bühnenprogramm um 20.15 Uhr auf der großen Open-Air-Bühne. Der Eintritt ist frei.

Zwischen Köln-Porz und Köln-Mülheim finden fünf Begrüßungsfeuerwerke und das große musiksynchrone Hauptfeuerwerk vor dem Kölner Tanzbrunnen statt. Der WDR überträgt die Kölner Lichter ab 20.15 Uhr live im TV.

