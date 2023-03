Kölner Kitas streiken wieder: Diese Einrichtungen sind betroffen

In der zweiten März-Woche ruft die Gewerkschaft Verdi an zwei Tagen zum Streik in städtischen Kindertageseinrichtungen auf. Am Montag, 6. März 2023, sind drei städtische Kitas in Köln-Mülheim zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen: die Kitas Genovevastraße, Berliner Straße 20, und Von-Sparr-Straße in Mülheim. Für Mittwoch, 8. März 2023, ruft die Gewerkschaft dagegen zum vollumfänglichen Warnstreik in allen städtischen Kindertageseinrichtungen auf.

Köln: Wann streiken die Kitas?

Montag, 6. März: städtische Kitas im Bezirk Mülheim

Mittwoch, 8. März: alle städtische Kitas

Die Stadt hat die Kita-Leitungen gebeten, die Erziehungsberechtigten darüber zu informieren, ob und in welchem Ausmaß ihre Einrichtung bestreikt wird. Die Eltern können sich erkundigen, inwieweit der Betrieb in der jeweiligen Einrichtung aufrechterhalten wird, oder keine Betreuung der Kinder möglich ist.