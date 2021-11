Nach Düsseldorf-Absage: Festkomitee mit klarer Ansage zum Kölner Rosenmontagszug

Wilde Spekulationen im Kölner Karneval! Nachdem die Stadt Düsseldorf ihren berühmten Rosenmontagszug mit den auffälligen und politischen Wagen von Jacques Tilly auf Mai 2022 verschoben hat, sind die Jecken in Köln in Sorge. Denn: Bereits in diesem Jahr konnte aufgrund der Corona-Pandemie kein Rosenmontagszug stattfinden. Demnach wäre es die zweite Zoch-Absage in Folge – und eine Horror-Vorstellung für jeden kölschen Jecken! Wie Tonight News vom Festkomitee Kölner Karneval erfuhr, findet noch am Donnerstag (25. November) eine Konferenz in der Düsseldorfer Staatskanzlei statt, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Kölner Karneval: Sorge um Rosenmontagszug 2022

Eine 100-prozentige Ab- oder Zusage für den Rosenmontagszug im Jahr 2022 wird es aber auch nach der Konferenz nicht geben. „Wir wissen ja noch gar nicht, welche Maßnahmen das Land NRW dann bestimmt hat und ob so eine Veranstaltung überhaupt stattfinden darf“, sagt Michael Kramp aus dem Festkomitee-Vorstand. Vielmehr werde es am Nachmittag erste Tendenzen rund um das Thema Rosenmontagszug in Köln geben. Eines sei aber definitiv entschieden: „Einen Zoch außerhalb der Session wird es nicht geben!“ Mehr dazu in Kürze.

