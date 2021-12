Köln

Kölner Festkomitee sagt Karnevalssitzungen ab

20. Dezember 2021

Es ist amtlich: Das Festkomitee Kölner Karneval hat am Montag alle von ihm selbst veranstalteten Saalveranstaltungen abgesagt. Stattdessen wird nun an Alternativformaten ähnlich wie in der vergangenen Karnevalssaison gearbeitet.