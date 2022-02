Kölner Festkomitee erklärt: Kölner Rosenmontagszug vor 8800 Zuschauern im Stadion

Nach langem Hin und Her ist nun endlich klar, wie der Zoch in Köln, der dieses Jahr im Rheinenergie-Stadion stattfindet, ausgetragen wird. Das Festkomitee Kölner Karneval hat sich geäußert. Unter dem Motto „Am Hofe des Kölner Dreigestirns“ soll so viel Normalität wie möglich hergestellt werden.

„Uns ist klar, dass es keinen Ersatz für den normalen Rosenmontagszug geben kann. Aber unter diesen Möglichkeiten wollen wir einen schönen Tag unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen erleben“, so Kölns Zugleiter Holger Kirsch im „Express„.

Insgesamt dürfen 8800 Zuschauer im Stadion dabei sein, wenn die ca. 4700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dreigestirn, welches einen besonderen Platz im Stadion erhalten soll, vorbeiziehen. Anschließend sollen die Persiflagewagen an bestimmten Orten in der Stadt abgestellt werden, damit auch wirklich alle Kölner etwas vom Karnevalszug haben. Sie sollen dann beleuchtet und für 24 Stunden zu sehen sein.

Bis auf kleinere Einschränkungen und Umbauarbeiten sei das Stadion wie gemacht für den Zug, heißt es weiter. Tickets kann jeder kaufen für den Kostenpunkt von 11,11 Euro. Die Veranstalter haben sogar die leise Hoffnung, dass bis zum Rosenmontag noch mehr Zuschauer zugelassen werden.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: