Am Sonntagvormittag, den 9. Januar, ist es auf einem Parkplatz am Südfriedhof in Köln-Zollstock zu einem Unfall gekommen.

Gegen 11 Uhr morgens wollte ein Polizeibeamter ausparken, übersah dabei aber wohl eine 80 Jahre alte Fußgängerin, die daraufhin stürzte. Sie erlitt eine Oberschenkelverletzungen und wurde von Rettungskräften zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

