Köln: Zoll stellt tonnenweise gefälschtes Waschpulver sicher

Zollbeamte in Köln haben einen großen Fund gemacht: Sie konnten fast 24 Tonnen gefälschtes Marken-Waschpulver sicherstellen.

Das Pulver befand sich in rund 5400 nachgeahmten Verpackungen eines bekannten Herstellers und sollte per Lastwagen aus der Türkei nach Deutschland gebracht werden, teilten die Hauptzollämter Köln und Aachen am Mittwoch mit. Der Wert der Original-Ware betrage etwa 110.000 Euro.

Die LKW-Ladung sollte beim Zollamt Köln-Wahn abgefertigt werden. Da die Beamten jedoch Zweifel an der Echtheit des Produkts hatten, nahmen sie eine Probe und schickten sie an den Hersteller, der den Verdacht bestätigte.

Auf Antrag des Unternehmens sei die gefälschte Ware inzwischen vernichtet worden, hieß es. Das Unternehmen könne nun zivilrechtlich gegen den Empfänger aus Mülheim an der Ruhr vorgehen.