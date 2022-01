Wirbelsäule gebrochen: BMW landet nach Aquaplaning auf dem Dach

Heftiger Aquaplaning-Unfall auf der A3 bei Rösrath! Am Sonntagabend (2. Januar) war ein Mann (53) mit seinem BMW auf der Autobahn 3 bei Rösrath in Richtung Süden unterwegs, als er auf der klitschnass geregneten A3 plötzlich ins Schleudern geriet. Gegen 22.30 Uhr kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich! Zeugen alarmierten umgehend die Feuerwehr, die den Mann, dessen BMW auf dem Dach lag, aus seinem Kfz befreite. Mit gebrochener Wirbelsäule kam der Unfallfahrer in eine Klinik.

Das könnte dich auch interessieren: