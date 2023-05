Köln

Köln: Weltkriegsbombe auf Melaten-Friedhof gefunden – und entschärft

2. Mai 2023

Am Dienstag wurde bei Bauarbeiten auf dem Melaten-Friedhof in Köln-Braunsfeld eine englische Fünf-Zentner-Bombe gefunden. Die Entschärfung der Bombe erfolgte noch am selben Tag.