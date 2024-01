Lange, dünne Säulen ragen aus der Lanxess-Arena in Köln-Deutz. Die Konzert- und Eventhalle erstrahlt am Donnerstagabend (18. Januar) erstmals in einem Rot-Blau-Konzept. Was steckt hinter der aufwändigen Beleuchtung?

Köln: Warum leuchtet die Lanxess-Arena?

„Im Rahmen der Men’s EHF Euro 2024 wird die Lanxess-Arena an allen Spieltagen in einem atemberaubenden Licht erstrahlen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Location. Die Illumination soll die Austragungsstätte in Köln-Deutz vom 18. bis zum 28. Januar während der Haupt- und Finalrunde der Handball-EM in ein „faszinierendes Licht“ tauchen, heißt es weiter. Die Illumination wird übrigens auch mit Musik untermalt und soll so ein beeindruckendes audio-visuelles Erlebnis für die Handballfans darstellen.

Am Abend jeden Spieltages, nach dem Abpfiff der letzten Partie, beginnt das Lichtspektakel. Erstmals erleuchtet das Henkelmännchen dann also am Donnerstagabend – unter musikalischer Begleitung des Euro-Songs „Celebration“ von Culcha Candela, die neulich noch bei „Volle Kanne“ im ZDF zu Gast waren.

Wie wird die Lanxess-Arena während der Handball-EM 2024 beleuchtet?

Eine Kombination aus Laser- und Lichttechnologie soll eine einzigartige Atmosphäre schaffen, die die Lanxess-Arena und die gesamte Umgebung in Deutz in ein magisches Licht taucht. Die Stadt Köln und das Sportland NRW machen die Illumination möglich. Ausgestattet wird sie durch die Laserfabrik. Der Laserstandard RGB soll mit einem zusätzlich eingebauten OPSL Gelb-Modul (RYGB) für farbintensive und bildhafte Darstellungen, die das Kölner Wahrzeichen in einem visuellen Gesamtkonzept erstrahlen lassen, sorgen. Der präzise Laserstrahl soll darüber hinaus mit seiner hohen Intensität eine klare und lebendige Darstellung über längere Distanzen ermöglichen.

Lanxess-Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher ist ganz aus dem Häuschen: „Diese Illumination ist einfach der Wahnsinn! Ein visuelles Spektakel, das die Magie des Handballs mit modernster Technologie verbindet.“ Und weiter: „Die Lightshow nach den Spielen wird die Fans begeistern“, ist er sich sicher.