Vermeintlicher Schwulenhasser wirft volle Bierflasche auf Kölner CSD-Besucher – Staatsschutz ermittelt

Während das ganze CSD-Wochenende in Köln von Freitag bis Sonntag (9. Juli) im Zeichen des Regenbogens stand, waren offenbar auch Schwulenhasser unterwegs. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag warf ein Mann (28) gegen 1 Uhr morgens in der Bobstraße eine volle Bierflasche aus Glas nach einem 20-jährigen Homosexuellen. Zuvor hatte er sein Opfer und dessen Begleitung in sexueller Art und Weise beleidigt, den 20-Jährigen sogar mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Flaschenwurf wurde der junge Mann am Ellbogen verletzt.

Nach dem Angriff verfolgten die Geschädigten den Täter und seine Begleiter und wählten die 110, um die Polizei zum Standort zu lotsen. Die Bereitschaftspolizisten konnten den 28-Jährigen, der 2 Promille im Blut hatte, kurz darauf stellen. Weil die Behörden von einer queerfeindlichen Straftat ausgehen, ermittelt nun auch der Staatsschutz gegen den Schläger. Er muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten.