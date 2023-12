Köln und die Region erwartet am Wochenende ein heftiger Wintereinbruch

Köln und die Region erwarten am Wochenende einen Kälteeinbruch mit Schneefall. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und teilweise mehr als 15 Zentimetern Neuschnee. Auch in Köln könnte pünktlich zum ersten Advent (3. Dezember) etwas Schnee liegen bleiben.

Am stärksten betroffen ist der Oberbergische Kreis

Am stärksten betroffen ist der Oberbergische Kreis. Dort werden ab Sonntag stärkere Schneefälle erwartet. Die Schneehöhe steigt örtlich auf mehr als 15 Zentimeter. Betroffen ist vor allem der Nordosten des Kreises an der Grenze zum Kreis Olpe.

In Köln werden drei bis fünf Zentimeter erwartet

In Köln rechnen die Meteorologen des DWD mit drei bis fünf Zentimetern Neuschnee. Diese könnten angesichts der anhaltend niedrigen Temperaturen auch liegen bleiben.

Kältefront sorgt für Frost und Glatteis

Schon ab Freitag wird es in Deutschland kalt. Die Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt und es kommt zu Frost und Glatteis. Besonders betroffen sind Bayern und Baden-Württemberg, wo die Temperaturen örtlich auf bis zu minus 12 Grad sinken können.

An der Grenze zu Österreich ebenfalls viel Schnee

Anderorts beherrscht der Winter schon längst den Alltag: In der Nähe der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands, werden bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Schneehöhe steigt bis zum frühen Montagmorgen weiter an, im Süden Bayerns auf mehr als 85 Zentimeter.

Schneefälle in Europa

Der Blick über den Tellerrand zeigt, dass starke Schneefälle in den vergangenen Tagen vor allem die Alpen getroffen hatten. Einzelne Skigebiete zogen durch den überraschend starken Wintereinbruch den Beginn ihrer Skisaison vor. Im österreichischen St. Christoph am Arlberg erreichte die Schneehöhe bereits am Donnerstag mehr als 150 Zentimeter.

Extremwetterlagen durch Klimawandel

In Europa herrscht derzeit ein ungewöhnlich kalter November. In Deutschland liegen die Temperaturen in vielen Regionen unter dem Gefrierpunkt. In den Alpen fielen in den vergangenen Tagen bis zu 150 Zentimeter Neuschnee. Das Kuriose: All das passiert, während in Südamerika neue Hitzerekorde aufgestellt werden – ein deutliches Zeichen für den Klimawandel.

Unwetter in Europa

Die vergangenen Monate waren in Europa von einer Reihe von Unwettern geprägt. Sturmtief Daniel, das im Oktober 2023 über Griechenland, Bulgarien und die Türkei hinwegzog, hinterließ schwere Schäden. In Griechenland und der Türkei wurden mehrere Menschen getötet oder verletzt, tausende Häuser wurden beschädigt. In der Küstenstadt Darna in Libyen wurden durch den Sturm große Teile der Stadt zerstört, wie bereits der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete.

In den Alpen fielen in den vergangenen Monaten ebenfalls Rekordmengen an Regen. Im Kanton Tessin wurden in nur 72 Stunden mehr als 450 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Diese Mengen führten zu Überschwemmungen und Erdrutschen.

